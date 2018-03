Früherer Salzburg-Förderer aus Haft entlassen

Er hatte das große Geld versprochen und letztlich seine Sponsor-Zusagen nicht halten können. 2010 wurde der frühere Kunst-Mäzen Alberto Vilar von einem Gericht in New York wegen der Veruntreuung von Investorengeldern in der Höhe von 16,1 Millionen Euro zu neun Jahren Haft verurteilt. Carnegie Hall und Covent Garden, die Wiener Staatsoper oder die „Met“ in New York, Baden-Baden, Bayreuth und eben die Salzburger Festspiele – als erklärter Musikfan unterstützte der US-Milliardär Alberto Vilar jahrelang die Opernhäuser und Festivals dieser Welt. Mehr als 180 Millionen Euro soll er gespendet haben, sein Namenszug fand sich in vielen Eingangshallen wieder.