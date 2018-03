Vatikan manipulierte Brief von Ex-Papst Benedikt

Wurde Benedikt XVI. zu einer Gefälligkeitsäußerung gedrängt?

Im folgenden, nicht wiedergegebenen Absatz erklärte Benedikt XVI., er habe keine kurze theologische Einleitung zu den Bänden schreiben wollen, weil er sich immer nur zu Büchern geäußert habe, die er auch wirklich gelesen habe. „Leider bin ich, auch aus physischen Gründen, nicht imstande, die elf Bändchen in nächster Zeit zu lesen, umso mehr, als mich andere, bereits angenommene Verpflichtungen erwarten“, so Benedikt XVI. Diese Stelle ließ der Vatikan digital nachbearbeiten. Laut „FAZ“ sahen italienische Vatikan-Experten darin einen Hinweis, Benedikt XVI. sei zu einer Gefälligkeitsäußerung gedrängt worden, ohne ein wirkliches Interesse an der Publikation zu haben. Dies habe der Vatikan laut Experten verschleiern wollen.