Kleiner Held: Bub (11) sah Brand und schlug Alarm

„Peters tragischer Tod bewegt in unserer Siedlung jeden“, sagt Nachbarin Brigitte Redlinger. Die 69-Jährige, die den gelernten Installateur von Geburt an gekannt hatte, konnte in der Nacht auf Donnerstag kaum Schlaf finden. „Der Brand und die Todesnachricht haben mich so aufgewühlt, dass ich bis 3 Uhr früh kein Auge zugebracht habe.“ Der Mutter des Toten, Erna T. (75), hat sie bereits ein Billet mit Beileidsbekundungen zukommen lassen: „Sie tut mir aufrichtig leid.“