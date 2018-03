Spurensuche in magischen Traumwelten

In einer zweiten Werkserie dreht der Wiener Künstler den Spieß um, und lässt Wälder, Berge und Seen naturgetreu, lebendig und vertraut wirken, und dafür die Figuren in den Landschaften in halbtransparenter Manier nahezu verschwinden. Hier wird z.B. ein See zu einer überdimensionalen Welle, die einen kleinen Jungen zu verschlingen droht. Eine nächtliche Allee gibt lediglich die Silhouette einer Frauengestalt wider und lässt offen, ob es sich um einen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, Ende oder Neubeginn handelt. Und eine Männergruppe, deren Beine über einen Abgrund baumeln, erinnert zwar an eine durchaus bekannte Fotografie, bis auf das kleine Detail, dass bei einem der Kopf fehlt.