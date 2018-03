Modeshops sind in Innenstädten aus Mode gekommen

„Der E-Commerce wildert und zieht eine rote Spur durch alle Städte“, stellt Innenstadt-Experte Hannes Lindner fest. Besonders spürbar ist das in der Modebranche. Seit 2014 ist der Anteil an den Geschäften in den Citys von 35,7 auf 31,9 Prozent gefallen. „Auch der Handel befindet sich in einer abwartenden Position. Die Unsicherheit bei der Standortentscheidung ist spürbar“, so Lindner.