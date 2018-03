Nach Unfall: Erfindung ermöglicht Arbeit in Küche

Im Jahr 2016 war Peter Lammer am verzweifeln, bekam Depressionen. Als Koch stand er täglich lange in der Küche, doch das war trotz einer Orthese und einem orthopädischen Schuh aufgrund enormer Schmerzen in den Beinen kaum noch möglich. Die Ärzte wollte ihn für berufsunfähig erklären: Umschulung? Frühpension? Was wird aus den sieben Mitarbeitern? Wie ernährt man künftig die Familie?