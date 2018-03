Messerattacke in Italien: Österreicher in Haft

Vorangegangen war eine Alarmierung der Militärpolizisten durch einen Zeugen, der den 49-Jährigen in Margherita di Savoia in Apulien bei einem Diebstahl beobachtet hatte. Der Österreicher nahm aus einer Unterkunft Werkzeug mit, das er offenbar für einen Einbruch in ein Strandobjekt verwenden wollte.