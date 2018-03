LASK präsentiert Pläne für sein neues Stadion!

Der LASK hat sich entschieden: Das neue Stadion soll auf dem Tagerfeld am südlichen Stadtrand von Linz entstehen! Wie Präsident Siegmund Gruber am Donnerstag in Pasching mitteilte, soll es mit 16.500 Sitzplätzen auch für Länderspiele tauglich werden. Der Baubeginn ist für Frühsommer 2020 angedacht.