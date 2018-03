Volleyball-Girls kämpften sich ins große Finale

Der Entscheidungssatz war an Dramatik kaum zu überbieten. Erst führten die Klagenfurterinnen mit 8:4, dann lagen sie 8:11 zurück - um am Ende doch noch mit 15:13 zu gewinnen. Die überragende Ana Bajic, die insgesamt 26 Punkte verbuchen konnte, verwertete nach 113 Minuten den Matchball. „Es war eine nervenzerreißende Achterbahnfahrt! Einmal waren wir besser, dann die Linzerinnen. Aber wirklich toll, dass wir uns durchsetzen konnten“, strahlte Klagenfurt-Trainer Heli Voggenberger. Vor der Saison gab es ja sogar Überlegungen, ob der Klub überhaupt in der Bundesliga antreten kann - nun spielt man um den Titel: „Ich wusste, dass unser Kader Potenzial hat und einiges möglich ist. Der Schlüssel zum Erfolg ist bei uns die Chemie, jeder im Kader fühlt sich wohl.“ Nun gilt es aber noch mehr als zwei Wochen zu überbrücken, das erste Finalspiel steht erst am Ostersonntag, dem 1. April, an. „Wir werden ein paar Testspiele organisieren, um perfekt vorbereitet zu sein.“ Gegen Sokol/Post Wien hätten die Kärntnerinnen als besser platzierter Klub nach dem Grunddurchgang sogar Heimrecht, gegen Graz nicht.