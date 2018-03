Hexer Geralt von Rivia kämpft in „Soul Calibur VI“

Prominenter Neuzugang in der Kämpfer-Riege von „Soul Calibur VI“: Wie Bandai Namco bekanntgegeben hat, wird einer der populärsten Rollenspielhelden der Gegenwart einen Gastauftritt in dem neuen Schnetzel-Game haben. Hexer Geralt von Rivia („The Witcher“) wird im Spiel mit Schwert und Zaubersprüchen auf die anderen Kämpfer losgehen und sogar von seinem Originalsprecher vertont. „Soul Calibur VI“ erscheint im Laufe des Jahres für PC, PS4 und Xbox One.