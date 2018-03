Neues „Tomb Raider“-Game erscheint im Herbst

Lara Croft startet am 14. September in ihr nächstes Spieleabenteuer. Details zum nächsten Teil sind noch kaum bekannt, Square Enix hat aber immerhin bereits den Namen - „Shadow of the Tomb Raider“ - verraten und einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht. Weitere Details will man am 27. April preisgeben. „Shadow of the Tomb Raider“ kommt für PC, PS4 und Xbox One.