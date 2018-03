Österreich ist auch weiterhin „Europameister“

EU-weit liegt Österreich in dieser Statistik seit 2013 an der Spitze. In keinem anderen EU-Land wird also pro Einwohner so viel Bahn gefahren. Grund zum Jubel gibt es dennoch nur bedingt. „So erfreulich diese Entwicklungen sind, das aktuelle Bahnangebot reicht aber bei weitem nicht aus. Die Ballungsräume leiden bereits heute unter großen Verkehrsproblemen und werden künftig sowohl an Bevölkerung als auch Arbeitsplätzen stark wachsen. Vor allem rund um Graz, Linz, Salzburg und Wien braucht es rasch häufigere Bahnverbindungen“, so VCÖ-Experte Markus Gansterer.