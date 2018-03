„Rapid müsste sich viel mehr hinterfragen“

Fredy Bickel und Goran Djuricin standen nach der Partie in Altach hart in der Kritik. „Man macht es sich zu leicht. Ich denke, die Kritik zielt auf die falschen Personen ab. Ein Trainerwechsel ist meiner Meinung nach keine Lösung. Der ganze Verein müsste sich viel mehr hinterfragen“, betont Rainer Bortenschlager im Interview. Am Samstag trifft Rapid in der 27. Bundesliga-Runde auf den WAC.