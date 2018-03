„Star Allies“ im Test: Kirby frisst seine Freunde!

Fülle an Fähigkeiten hat Vor- und Nachteile

Die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten der Waffen und Fähigkeiten sind das große Highlight des neuen Kirby-Abenteuers und haben auch immer wieder praktischen Nutzen in Rätselpassagen und Boss-Kämpfen. Allerdings: Dass Kirby und seine Freunde meist im Rudel unterwegs sind, schadet am Bildschirm mitunter der Übersicht.