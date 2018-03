Model-Engel sollte trotz Size Zero weiter abnehmen

Damals habe sie sich „selbst ein Versprechen gegeben. Es war an der Zeit, mit meinem Körper Frieden zu schließen“, so Malcolm weiter. Sie habe ihre Waage und ihr Maßband weggeschmissen, all ihre Kleidung, in die sie bei ihrem Mindestgewicht hineingepasst habe, weggegeben. Aufgehört, ihren Body ständig zu bewerten, und all ihre Selfies aus dem Fitnessstudio von Instagram gelöscht. „Ich wollte einfach damit aufhören, in den Spiegel zu schauen und mir ständig selbst einzureden, dass ich ‘zu fett‘ sei und ‘nicht genug tun würde‘“, beschreibt die Blondine ihren Sinneswandel.