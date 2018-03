BMW-Bande schlug wieder zu

Elf BMW waren es, die in der Nacht auf Dienstag beim Autohaus Unger in St. Ruprecht an der Raab „ausgehöhlt“ wurden. Ob die selbe Bande von der Ost- in die Weststeiermark weiterzog, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Fix ist aber, dass die neun BMW von Othmar Papst in der Nacht auf Donnerstag aufgebrochen wurden. „Kein einziges Fahrzeug ist älter als ein Jahr gewesen und wir haben gut 60 BMW am Gelände stehen. Die haben auch die einzige Seitenscheibe eingeschlagen, die nicht alarmgesichert ist. Die haben also sehr genau gewusst, was sie tun“, war Papst zerknirscht.