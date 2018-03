Range Rover pulverisiert Ferrari-Rekordzeit

Daran werden sie in Maranello zu beißen haben: Ein SUV, mehr als 2,3 Tonnen schwer, ist auf einer legendären Kurvenstraße schneller als ein Ferrari 458 Italia! Der Range Rover Sport SVR bezwang die Bergpiste der Tianmen Road in China in 9 Minuten und 51 Sekunden und damit 50 Sekunden schneller als der Supersportler. Mamma mia!