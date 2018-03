Uni Innsbruck: „Keine neuen Zugangsbeschränkungen“

Die Nicht-Notwendigkeit von Zugangsbeschränkungen in Innsbruck begründete Märk mit zusätzlichen Stellen und Ressourcen, die man aufgrund der neuen Studienplatzfinanzierung bekomme. Dadurch könne ein viel stärkerer Fokus auf die Betreuungsverhältnisse gelegt werden. „Alle Studierenden können in Innsbruck das studieren, was sie wollen“, so Märk, der aber auch auf die Ausnahme der Psychologie verwies, die besonderen Regeln unterworfen sei. Hier müssen Anwerber schon jetzt einen Aufnahmetest absolvieren. Bei der neuen Studienplatzfinanzierung handle es sich jedenfalls um eine „der größten Änderungen“ der letzten 15 Jahre und einen „Paradigmenwechsel“, fand der Rektor lobende Worte. „Wir sehen es sehr positiv“.