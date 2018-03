Federer souverän im Indian-Wells-Viertelfinale

Roger Federer hat am Mittwoch (Ortszeit) in souveräner Manier das Viertelfinale des Masters-1000-Turnier in Indian Wells erreicht. Der 36-jährige Schweizer setzte sich gegen den Franzosen Jeremy Chardy glatt in zwei Sätzen 7:5, 6:4 durch. In der nächsten Runde trifft Federer am Donnerstag auf den 21-jährigen Südkoreaner Chung Hyeon (ATP-26), dem drittbesten Spieler im Jahresranking.