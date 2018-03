Pensionsantrittsalter wird bis 2023 nicht erhöht

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) schließt eine Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters von 65 Jahren in dieser Legislaturperiode aus. Bis 2023 soll es keine Änderung und keine Anhebung wie in Deutschland auf 67 Jahre geben, sagte Hartinger-Klein am Donnerstag vor dem EU-Sozialrat in Brüssel. Derzeit sei nichts Derartiges geplant, die Pensionen seien finanziell gesichert.