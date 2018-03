Ashley Graham: Hammerkurven beim Bikini-Shooting

Als Model kennt sich Ashley Graham bestens damit aus, ihre Kurven perfekt in Szene zu setzen. Kein Wunder, dass die 30-Jährige bei der Bademodenlinie Swimsuits For All mittlerweile sogar ihre eigene Kollektion bekommen hat. Und für die stand die brünette Schönheit jetzt in Miami vor der Kamera. In unterschiedlichen Modellen - von Badanzügen über Bikinis - rekelte sich Graham vor der Linse.