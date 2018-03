Westbahn entgleist bei Verschubfahrt

Bei einer Verschubfahrt ist am Donnerstag ein Personenzug der Westbahn im Bereich des Salzburger Hauptbahnhofes entgleist. In dem Zug des privaten Eisenbahnverkehrsunternehmens befanden sich keine Fahrgäste. Der Triebfahrzeugführer war alleine an Bord und blieb unverletzt. Laut Polizei entstand Sachschaden.