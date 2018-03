Schlafstörungen haben sich seit 2007 verfünffacht

Im Schnitt sieben bis acht Stunden - an Arbeitstagen etwas kürzer, dafür aber am Wochenende länger - schlafen Frau und Herr Österreicher pro Nacht. Doch immer mehr Menschen plagen Schlafstörungen, wie eine aktuelle Studie der Medizinischen Universität Wien zeigt, der zufolge sich Einschlaf- und Durchschlafstörungen in den vergangenen zehn Jahren verfünffacht haben.