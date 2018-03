„Sea of Thieves“: So funktioniert das neue MMO

Am 20. März erscheint das Piraten-Onlinespiel „Sea of Thieves“ für die Xbox One und in Microsofts Windows Store für den PC. Wenige Tage vor Veröffentlichung klären die Entwickler vom britischen Studio Rare in einem umfangreichen Gameplay-Video auf, worum es in dem Game eigentlich geht, welche Abenteuer darin auf die Spieler warten und wie man sich eine MMO-Schatzsuche in „Sea of Thieves“ vorstellen kann.