Schnee am Wochenende: Der Winter schlägt zurück

Schnee und Regen am Samstag

Am Samstag bringt Tiefdruckeinfluss im Osten und Süden bereits in der Früh Wolken und kräftige Niederschläge, die später in Schneefälle übergehen. Von Salzburg westwärts regnet es zeitweise und die Schneefallgrenze sinkt auf bis zu 500 Meter Seehöhe. Die niedrigsten Frühtemperaturen liegen bei minus drei, die Tageshöchstwerte bei plus acht Grad. Spätestens am Abend kühlt es dann in ganz Österreich noch weiter ab. Die Strömung dreht UBIMET zufolge auf Nordost und transportiert sehr kalte Luftmassen polaren Ursprungs in den Alpenraum.