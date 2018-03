Deutsche Waffenexporte in die Türkei intensiviert

Auch nach dem Einmarsch türkischer Truppen in Syrien hat die deutsche Bundesregierung Rüstungslieferungen in Millionenhöhe an den NATO-Partner Türkei genehmigt. Das geht aus einer Antwort des deutschen Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Grünen hervor. Während der Offensive gegen die Kurden in Nordsyrien lag der Wert der Exportgenehmigungen sogar höher als der Durchschnittswert der Exporte des Vergleichszeitraums im Vorjahr. In den vergangenen Wochen hatte Ex-Außenminister Sigmar Gabriel mehrmals versichert, dass seit dem Beginn der Angriffe der türkischen Armee auf die kurdische Miliz YPG ein kompletter Exportstopp für die Türkei gelte.