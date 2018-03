Licht aus: So kommt auf YouTube Kinoatmosphäre auf

Viele Menschen genießen Videos bevorzugt in abgedunkelter Umgebung – der Kinoatmosphäre wegen. Beim Videostreaming auf YouTube ist das allerdings nicht so einfach, immerhin kommt Googles Videofüllhorn standardmäßig mit weißem Hintergrund daher. Das muss aber nicht so sein: Ein dunkler Modus in der Desktop-Version schafft Abhilfe und erreicht dieser Tage auch die mobilen YouTube-Apps.