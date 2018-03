Unfall stoppte 40 Kilometer lange Verfolgungsjagd

Es war am Mittwoch gegen 22.15 Uhr: Polizisten wollten im Zuge einer routinemäßigen Kontrolle in Kirchbichl einen Pkw-Lenker überprüfen. Dieser geriet wegen seines auffälligen Fahrverhaltens ins Visier der Beamten. Der Fahrer zeigte sich jedoch unbeeindruckt, missachtete sämtliche Anhalteversuche und drückte aufs Gaspedal! Er fuhr auf die Autobahn und raste mit teils fast 200 km/h nach Kufstein. Dort verließ er die A12 wieder und fuhr mit vollem Karacho (bis zu 140 km/h) über die B 173 Eibergstraße in Richtung Söll weiter.