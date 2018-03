Ex-ManUnited-Stürmer Hughes übernimmt Southampton

„Ich bringe Premier-League-Erfahrung mit. Ich weiß, was man braucht, um Spiele zu gewinnen. Das Ziel ist der Klassenverbleib“, betonte Hughes, der bereits als Spieler in Southampton (1998 bis 2000) tätig war. Er wird seinen neuen Klub erstmals am Sonntag beim FA-Cup-Viertelfinale gegen Wigan betreuen.