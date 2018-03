Aston Martin enthüllt das Luxusmobil der Zukunft

Aston Martin will damit eine neue Ära einläuten. „Wir glauben, dass Menschen Luxus in ihren Autos mit einem gewissen traditionellen und sogar altmodischen Ansatz verbinden, weil ihnen bisher nur das zur Verfügung stand“, sagt Aston-Martin-CEO Andy Palmer. „Lagonda existiert, um dieses Denken infragezustellen und zu beweisen, dass Modernität und Luxus keine sich gegenseitig ausschließenden Konzepte sind“, so Palmer weiter.