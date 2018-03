Rattenfallen bedrohen Therapie- und Jagdhund

Insgesamt fünf Vierbeiner umsorgt die Weinviertlerin Herta Z. tagsüber in ihrem Haus in Pulkau, Bezirk Hollabrunn. Ein kostbarer Therapie- sowie ein Jagdhund befinden sich ebenfalls unter ihren Schützlingen. Bei der aktuellen Rattenplage im Ort sollen aber nun direkt in der Straße Fallen für die Schädlinge aufgestellt werden. „Ich habe solche Angst davor, dass die Hunde das Gift fressen. Das wär ein großer Verlust“, ist die 74-Jährige verzagt. Verhindert sie aber das Aufstellen der Giftbehälter, droht der Pensonistin eine saftige Geldstrafe von 726 Euro.