Kendall Jenner: „Ich bin nicht lesbisch“

Würde sie auf Frauen stehen, dann würde sie allerdings sicher zu ihrer Sexualität stehen, erklärt die 22-Jährige weiter: „Ich bin nicht lesbisch. Ich habe nichts zu verstecken. So etwas würde ich auch niemals verstecken!“ Sie sei zudem davon überzeugt, dass diese Gerüchte nur in die Welt gesetzt werden, weil sie nicht so öffentlich wie ihre Schwestern mit ihren Beziehungen umgehe: „Ich denke, es ist, weil meine Schwestern immer offen waren und gesagt haben: ‘Hier bin ich und mein Freund‘. Daher stand es kurz zur Debatte, weil ich nie mit einem Typen gesehen wurde. Ich habe immer sehr viel Mühe auf mich genommen und bin heimlich herumgeschlichen wegen den Männern.“