Polizisten als Lebensretter

Schon mehrere Tage lang hatte eine Frau nichts mehr von ihrem Bekannten gehört. Also fragte die 50-Jährige bei der Hausärztin des Mannes nach. Doch auch die Medizinerin wusste nichts über den Verbleib ihres Patienten – und verständigte die Polizei. „Wir setzten sofort zwei Streifen in Marsch, um an der Adresse in Podersdorf Nachschau zu halten“, schildert Polizeisprecher Gerald Pangl. Die Beamten nahmen den Defibrillator aus dem Streifenwagen und begaben sich in das Stiegenhaus. „Wir entschieden uns aufgrund der Dringlichkeit der Situation, sofort einen Schlüsseldienst zur Türöffnung anzufordern“, schildert Gruppeninspektor Martin Glück. Nach wenigen Minuten konnten die insgesamt vier Beamten die Wohnung dann betreten. „Dort fanden wir den Bewohner zwar bei Bewusstsein aber völlig geschwächt auf dem Boden liegend vor“, schildern Glück und sein Kollege Gruppeninspektor Hermann Schmidt.