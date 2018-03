Ungewöhnliches Polarlicht lässt Forscher rätseln

Um dem Rätsel „Steve“ auf den Grund zu gehen haben mittlerweile Hunderte solcher Nordlicht-Fotos analysiert und zudem Daten der „Swarm“-Satelliten der Europäischen Weltraumagentur ESA ausgewertet. „Steve“ – eine Anspielung auf den US-Animationsfilm „Ab durch die Hecke“, in dem die tierischen Hauptdarsteller, ein für sie eindrucksvolles Phänomen (einen Menschen) kurzerhand so tauften – unterscheide sich von traditionellen Elektronen-Polarlichtbögen, so Elizabeth MacDonald vom Goddard Space Flight Center der US-Raumfahrtbehörde NASA in Greenbelt. Aber auch die von ein einigen Experen vorschnell aufgestellte These, dass es sich bei den Leuchterscheinungen um Protonen-Lichtbogen handelt, habe sich nicht bestätigt.