AUA 2017 mit bestem Ergebnis ihrer Geschichte

Die Austrian Airlines haben 2017 gleich mehrere Rekorde verbucht - sowohl bei den Passagierzahlen, die um 13 Prozent auf mehr als 12,9 Millionen zulegten, als auch bei den Bilanzergebnissen. Der Betriebsgewinn war erstmals in dreistelliger Millionenhöhe. AUA-Finanzvorstand Heinz Lachinger sprach am Donnerstag vom besten Ergebnis in der 60-jährigen Geschichte der Fluglinie.