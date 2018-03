Sänger verklagt Miley Cyrus auf 300 Mio. Dollar

Demnach soll sich Cyrus unerlaubterweise bei seinem Lied „We Run Things“ bedient haben. Laut der Klage gehören die umstrittenen Textstellen „ohne Zweifel“ dem Jamaikaner, der mit seiner Dancehall-Musik in den 80er- und 90er-Jahren erfolgreich war. Dies zeigten die sprachlichen Besonderheiten, die auf die kreolische Sprache zurückgehen. Cyrus sang in ihrem Erfolgstitel an einer Stelle: „We run things, things don‘t run we“. Bei Flourgon heißt es: „We run things, things no run we“.