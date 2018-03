So ticken die erfolgreichsten Disney-Millionäre!

42 Tourdaten in ganz Europa – es besteht kein Zweifel, dass die TV-Serie „Soy Luna“ alle Rekorde sprengt. Adabei-TV-Moderatorin Sasa Schwarzjirg durfte die Hauptdarsteller interviewen und fand heraus, was die mit ihrer ersten Gage angestellt haben und was sie tun, um nicht wie Lindsay Lohan zu enden.