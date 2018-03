Nachbarin: „Der Peter war so ein lieber Mensch!“

Ein grauenhaftes Ende fand Mittwochnachmittag ein 56-jähriger Mieter bei einem - wie berichtet - Brand in der elterlichen Wohnung in Linz-Kleinmünchen. Der Installateur erstickte an giftigen Rauchgasen – er dürfte geschlafen haben, als der Brand ausbrach. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr entdeckten seine Leiche beim Löscheinsatz.