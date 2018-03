Bullen-Coach Rose: „Wir werden WIEDER angreifen!“

„Wir müssen wieder ans Limit gehen“, sagte Rose am Mittwoch in einer Pressekonferenz. „Für uns hat sich nur geändert, dass außen rum eine große Euphorie entstanden ist, ein großes Echo auch entstanden ist.“ Der Deutsche will bei allem Getöse rund um das Spiel des Jahres in Salzburg die Ruhe bewahren. „Ich weiß, was morgen kommt, wenn wir es schaffen. Ich weiß aber auch, was kommt, wenn wir es nicht schaffen.“