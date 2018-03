Nächste Gala! Bayern auch in Istanbul souverän

5:0 daheim, 3:1 auswärts - Besiktas Istanbul war für Bayern München im Champions-League-Achtelfinale kein Maßstab. Nach dem klaren Erfolg im Hinspiel siegten die Münchener am Mittwochabend auch in Istanbul souverän und stehen mit einem Gesamtscore von 8:1 im Viertelfinale. Für Bayerns Erfolgscoach Jupp Heynckes war es saisonübergreifend der elfte Sieg in Folge in der Königsklasse, was einen Rekord bedeutet.