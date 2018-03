Die Zocker-Szene feiert in Graz

Die Gaming-Kultur geht auf ihren Fünfziger zu – und hat seit drei Jahren auch in Graz ein großes Szenetreffen: Knapp 2000 Besucher zählte man beim Button Festival 2017 in der Seifenfabrik. Die heurige vierte Ausgabe am 16. und 17. März wird noch einmal bunter, vielfältiger, größer.