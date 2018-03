Innviertler Tischler: „Kriegen keine Lehrlinge“

„Krone“: Sie haben echte Nachwuchssorgen.

Hans-Peter Litzlbauer: Ja, die Lehrlinge bleiben weg. In den vergangenen beiden Jahren haben wir keine Bewerber mehr gehabt, dabei schauen wir uns nicht einmal mehr das Zeugnis an. Und wir haben 30 Jahre lang Lehrlinge ausgebildet, das sind alle brave Arbeiter geworden, teilweise haben sie auch die Meisterprüfung gemacht. Derzeit haben wir noch einen Lehrling mit lauter Einsern in der Berufsschule.