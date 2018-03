Mädchen (19) rettete sich vor Vergewaltiger

Ein Ungar (23) verfolgte eine Frau, packte sie, riss sie zu Boden und wollte sie vergewaltigen. Passiert ist dies am 16. November in Bad Hofgastein. Auf offener Straße. „Ein Albtraum für jede Frau“, so der Opfer-Anwalt. Der Arbeiter gestand. Und nahm seine Haftstrafe (3 Jahre teilbedingt) sofort an.