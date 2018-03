ÖVP will Bürgermeisteramt in Klagenfurt zurück

Es kann sich in der Politik alles sehr rasch ändern. Vor einem Jahr hätte keiner gedacht, dass es einen ÖVP-Bundeskanzler gibt. Das hängt immer von den Personen und den Themen ab. Natürlich wollen wir es so bald als möglich schaffen, wir wollen aber keine Schnellschüsse, so wie es bei der FPÖ war, wo man nach sechs Jahren den Bürgermeistersessel wieder verloren hat.



Wenn Sie es schaffen wollen, sollten Sie als Wirtschaftsreferent die Innenstadt nicht weiter aussterben lassen...

Wir wissen, dass es durch das Internet einen Umbruch im Handel gibt. Die Schlagzeilen, dass die Innenstadt ausstirbt, gab es aber auch schon vor 15 Jahren. Dann müsste ja heute schon alles leer sein. Der Schlüssel wird sein, dass wir die Bevölkerung in der Innenstadt erhöhen. Dafür schaffen wir mehr leistbare Wohnräume und auch Parkflächen.



Ein Dauerthema ist das Stadtmarketing. Wann wird es wiederbelebt?

Nein, eine Wiederbelebung wird es nicht geben. Das alte Stadtmarketing ist totgeritten worden. Es wurde damals über die Kaufleute drübergefahren. Wir wollen 2019 ein neues Marketing starten - in Abstimmung mit dem neuen Tourismusverband. Damit wollen wir den Kärntner Raum viel stärker bespielen.



Immer wieder hört man solche Ankündigungen, ähnlich wie beim Pfarrplatz und Kardinalplatz, aber Ergebnisse fehlen bis heute...

Ich weiß, für die Bevölkerung ist etwas erst umgesetzt, sobald der erste Bagger auffährt. Aber diese Vorarbeiten sind wichtig, damit es mir nicht geht wie anderen Referenten, wo man etwa am Fleischmarkt erst nach der Sanierung draufkommt, dass es eine bessere Beleuchtung gebraucht hätte und alles wieder aufgegraben werden müsste.