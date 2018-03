Das sind die besten Wege zum Stadion

Rechtzeitige Anreise zur Arena wird empfohlen

Zum Problem könnte die Anreise zur Arena werden. Durch den späten Beginn um 21.05 Uhr fällt diese genau in den Abendverkehr ab 18 Uhr. Und auch das benachbarte Einkaufszentrum hat um diese Zeit natürlich noch geöffnet. Da die Parkplätze direkt am Stadion schon um 19 Uhr voll sein werden, raten der Verein und die Polizei gleich auf die Shuttle-Parkplätze im Messezentrum oder beim Designer-Outlet auszuweichen. Am besten wäre natürlich die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Bei der Anreise gibt es vom Hanuschplatz aus Sonderbusse zum Stadion. Auch die S-Bahn vom Hauptbahnhof schiebt Richtung Taxham ab 19 Uhr Sonderzüge ein.