Internorm: Ersatzteile kommen aus dem 3D-Drucker

Kunststoff ersetzt Metall

Schon jetzt wird bei der führenden Fenstermarke in Europa, die im Vorjahr einen Umsatz von rund 331 Millionen Euro erzielt hat, der 3D-Druck eingesetzt. „Wir drucken bereits Ersatzteile in Kunststoff“, so Klinger. Die kleinen Komponenten, etwa für den Beschlag, werden aus einem harten Kunststoff hergestellt und ersetzen Metall. Für das Lager von Internorm bedeutet das auf längere Sicht, dass weniger Platz benötigt wird. Die Auswirkungen auf die Fenster-Produktion sind schwer abzuschätzen.



Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung