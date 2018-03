Schweizerhaus startet heute in die neue Saison

Das Warten hat endlich ein Ende. Um Punkt 11 Uhr läutet die Familie Kolarik die neue Saison im Schweizerhaus ein. Ganz traditionell wird die Eröffnung mit Live-Musik begangen. Die „Motovidlo“ aus Prag, „Die Wuppa“ aus der Steiermark, das niederösterreichische „Krügerltrio“, „Die flotte Musi“ (nur am 15. März) und „Steirer Franz“ werden die Schweizerhaus-Besucher in der neuen Saison willkommen heißen. Die Kultband „Wiener Wahnsinn“ macht den Reigen am 16. März komplett.