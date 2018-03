Dortmund-Star muss unters Messer! Lange Pause

Salzburgs Europa-League-Gegner Borussia Dortmund muss für den Rest der Fußball-Saison auf Sebastian Rode verzichten. Der 27-jährige Mittelfeldspieler hat sich einer Operation an der Leiste unterzogen, gab er am Mittwoch via Twitter bekannt. Davor seien alle konservativen medizinischen Mittel zur Behandlung seiner Probleme in diesem Bereich ausgeschöpft worden.