Mega-Drive-Klassiker bald auf PS4 und Xbox One

Sega macht Retro-Gamern ab 29. Mai ein interessantes Angebot. Unter dem Titel „Mega Drive Classics“ bringt der einstige Konsolenhersteller ein dickes Retro-Spielepaket - am PC ist es bereits verfügbar - auf PS4 und Xbox One. Enthalten sind insgesamt 50 Klassiker verschiedener Genres, darunter Kult-Games wie „Golden Axe“ oder „Streets of Rage“. Im Trailer stimmt Sega die alten Fans schon einmal auf das Retro-Paket ein.