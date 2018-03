Neues Gutachten um Baby-Drama am Bahnsteig

Bei nicht angelegten Bremsen an den Hinterrädern hat der Kinderwagen dem Gutachten zufolge relativ rasch beschleunigt, sodass davon auszugehen sei, dass eine Person (in diesem Fall die Mutter, Anm.) in dieser Situation nicht die Möglichkeit hatte, rechtzeitig mit der Hand den Kinderwagen zu erreichen. Bei der Durchfahrt eines Personenzuges sei der Kinderwagen durch den nachlaufenden Luft-Schleppwirbel spontan in Bewegung gesetzt worden. Nach Einschätzung des Gutachters war die Feststellbremse des Kinderwagens, in dem sich das einjährige Mädchen befunden hatte, funktionstüchtig. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Mutter und gegen unbekannte Täter.